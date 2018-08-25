Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Hatayspor: 0

Lig’in üçüncü haftasında Denizlispor, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

2. dakikada Tisdell’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Akın son anda topu kornere çeldi.

14. dakikada orta sahada Denizlispor’un yaptığı pas hatasında topu kaparak ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan’un şutu Stackhowiak’tan geri döndü.

37. dakikada ceza sahası dışından Kerem’in ortasında ceza sahası içinde Recep’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada ceza alanı yayı üzerinden topla buluşan Caner’in şutu defansa çarparak direğin dibinden auta gitti.

49. dakikada Caner’in ortasında ceza sahası içinde Sinan’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

51. dakikada Hatayspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Tisdell’in yerden şutu kaleci Akın’da kaldı.

70. dakikada Tom’un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak güçlükle topu kornere çeldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yasin Kol xx, Erkan Akbulut xx, Mehmet Kağan Bingül xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen xx, Aissati xx, Tisdell x (Deniz dk. 64 x), Mehmet Akyüz xx (Seddar dk. 85 ?), Recep xx (Cihan dk. 77 x), Burak Altıparmak xx, Burak Çalık xx, Kerem Can x, M.Himmet xx, Abdülkerim xx

Yedekler: Asil Kaaan, Deniz, Gökhan, Cihan, Furkan, Cenk, Seddar

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hatayspor: Akın xx, Kubilay xx, Selim xx (Buğra dk. 90 ?), Yılmaz xx, Mesut xx, Sadi xx, Sinan xx, Yusuf xx, Murat x, Tom x (Korkishko dk. 76 x), Caner xx

Yedekler: Ömer, Yasin, Mehmet, Hamza, Korkıshko, Buğra, Taylan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Kerem Can, Aissati, Deniz (Denizlispor), Tom, Murat (Hatayspor)