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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 3 - Elazığspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 7. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Elazığspor'u 3-0 yendi.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Denizlispor'da Aissaiti'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı etkili ortada defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ziya'nın vuruşu az farkla auta gitti.


21. dakikada Kerem Can'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.


40. dakikada Mehmet Akyüz'ün ceza yayı üzerine çıkardığı pasta topla buluşan Deniz'in çektiği sert şutu kaleci Soner son anda kornere çeldi.


51. dakikada sol kanatta ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Kerem Can'ın ceza alanına yaptığı ortada topa iyi yükselen Alperen'in kafa vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0


59. dakikada orta sahadan topla hareketlenerek ceza yayı üzerine kadar gelen Mehmet Akyüz'ün çektiği sert şutta top kaleciyi geçerek direkten döndü.


67. dakikada kazanılan korner atışı sonrası Elazığspor topu uzaklaştırmakta başarılı olamadı. Ceza alanı dışında topu önünde bulunan Keremcan Akyüz'ün yaptığı sert ortada Ziya Alkurt, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


90. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar giren Burak Çalık'ın yaptığı vuruşta direkten dönen topu tamamlayan Recep Niyaz, maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Özgüç Türkalp, Murat Temel, Gökhan Barcın


Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati (Cihan Özkaymak dk. 87 ?), Mehmet Akyüz (Burak Çalık dk. 79) , Recep Niyaz, Burak Altıparmak (Mehmet Taş dk. 46), Kerem Can, Abdülkerim Bardakçı


Yedekler: Asil Kaan, Gökhan Süzen, Cenk Güvenç, Muhammet Himmet


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Elazığspor: Soner Şahin, Fatih Serkan (Ali Fırat dk. 83 ?), Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras (Eren Cinkılıç dk. 83 ?), Bagayoko, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu (Lamine Diarra dk. 72)


Yedekler: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Lamine Diarra, Erhan Çınar


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Goller: Alperen Babacan (dk. 51), Ziya Alkurt (dk. 67), Recep Niyaz (dk. 90) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Mehmet Yiğit (dk. 82) (Elazığspor)


Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakçı, (Denizlispor), Emre Öztürk, Mehmet Yiğit, Bjarnason (Elazığspor)

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