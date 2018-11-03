Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 - Adanaspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında Denizlispor sahasında Adanaspor'u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Aissati'nin ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Mehmet, çizgiye inerek topu Burak Çalık'a aktardı. Kale çizgisi önünde topla buluşan Burak Çalık, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
11. dakikada Adanaspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Veli'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 1-1
17. dakikada Aissati'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Burak'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
36. dakikada orta sahada aldığı topla hızla ceza sahasına giren Mehmet, pasını Aissati'ye aktardı. Ceza sahasına giren Aissati, tekrar topu tekrar Mehmet ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutu filelerle buluştu. 2-1
73. dakikada savunmadan hızlı çıkan Denizlispor'da orta sahada topla buluşan Mehmet'in pasında sol kanattan ceza sahasına giren Burak, rakibini çalımlayarak kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
90. dakikada ceza sahası dışından Kerem Can'ın sert şutu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 4-1
90+3. dakikada Adanaspor'un geliştirdiği atakta Ahmet'in ortasına yükselen Feczesin topu ağlara gönderdi. 4-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Mehmet Emin Tuğral
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen, Taha Can, Deniz (Burak Altıparmak dk. 90 ?), Aissati (Tisdell dk. 90 ?), Mehmet (Muhammet dk. 78), Recep, Mbamba, Burak Çalık, Kerem Can, Abdülkerim
Yedekler: Asil Kaan, Gökhan, Cenk, Seddar
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Adanaspor: Goran, Göksu, Veli, Onur, Özkan, Kenan, Hakan (Doğanay dk. 68), Bilal (Feczesin dk 78), Eren, Andaç (Abdulkadir dk. 46), Ahmet
Yedekler: İrfan, Berkan, Oğuzhan
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Burak Çalık (dk. 2 ve 75), Mehmet (dk. 36), Kerem Can (dk 90), (Denizlispor), Veli (dk. 11), Feczesin (dk. 90) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Taha Can (Denizlispor), Veli, Ahmet (Adanaspor)