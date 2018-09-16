Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 5. haftasında Denizlispor, sahasında Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
5. dakikada Denizlispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Burak Çalık'ın ceza sahası içine girerek kaleye çaprazdan vurduğu şutta top yandan auta çıktı.
14. dakikada Aissati'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ziya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
34. dakikada İbrahim'in şık pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mehmet Feyzi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
53. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Aissati'nin şutu ağlarla buluştu. 2-1
57. dakikada İbrahim'in ceza sahası yan çizgisinden çektiği şut kalenin yanından dışarı çıktı.
62. dakikada sağ kanattan Recep'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ziya'nın şutu auta gitti.
65. dakikada Eskişehirspor ceza sahası yaşanan karambolde Abdülkerim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
74. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mehmet'in şutu filelere gitti. 4-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Soner Maraş, Bersan Duran
Denizlispor: Asil Kaan, Taha Can, Deniz, Ziya, Aissati, Recep (Furkan dk. 64), Burak Altıparmak, Burak Çalık (Tisdell dk. 82 ?), Kerem Can, Abdülkerim, Seddar (Mehmet dk. 46 )
Yedekler: Hüseyin, Gökhan, Cenk, Muhammed Himmet
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan, Mehmet Feyzi, Furgat, Mehmet Özcan, Mevlüt (Cemali dk. 55), İbrahim, İsmail, Talha (Tolga dk. 67 ), Fıratcan (Kaan dk. 77 ), Semih
Yedekler: Ebrar, Kaan, Tolga, Alperen, Utku, Cemali
Goller: Ziya (dk. 14), Aissati (dk. 52), Abdülkerim (dk. 65), Mehmet (dk. 74) (Denizlispor), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 34) (Eskişehirspor)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Sarı kartlar: Recep (Denizlispor)