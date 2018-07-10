Su kuyusuna düşen eşeği itfaiye eri halatla çıkardı

Edinilen bilgiye göre Buldan’ın Kadıköy Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde kuyudan eşek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu Denizli büyükşehir İtfaiyesine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kuyuyu fenerlerle bir süre kontrol eden ekipler ardından hemen kurtarma çalışması başlattı. Kuyuda su seviyesinin düşük olması eşeğin hayatta kalmasını ve kurtarma çalışmalarının rahat yapılmasını sağlarken, bir itfaiye eri kuyuya halatla inerek eşeğe ulaştı. Ardından halata bağlanan eşek yukarı çekilerek çıkarıldı. Kuyudan çıkarılan eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.