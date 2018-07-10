Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 16:54

Su kuyusuna düşen eşeği itfaiye eri halatla çıkardı

Denizli’nin Buldan ilçesinde düştüğü 2 metrelik su kuyusunda mahsur kalan eşek itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen eşeği itfaiye eri halatla çıkardı

10 Temmuz 2018 16:54


Edinilen bilgiye göre Buldan’ın Kadıköy Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde kuyudan eşek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu Denizli büyükşehir İtfaiyesine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kuyuyu fenerlerle bir süre kontrol eden ekipler ardından hemen kurtarma çalışması başlattı. Kuyuda su seviyesinin düşük olması eşeğin hayatta kalmasını ve kurtarma çalışmalarının rahat yapılmasını sağlarken, bir itfaiye eri kuyuya halatla inerek eşeğe ulaştı. Ardından halata bağlanan eşek yukarı çekilerek çıkarıldı. Kuyudan çıkarılan eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç