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26 Aralık 2017 15:56

Subaşıoğlu, İlbade’de

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İlbade Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarını inceledi.

Subaşıoğlu, İlbade’de

26 Aralık 2017 15:56


Merkezefendi Belediyesi tarafından İlbade Mahallesi’nde başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak yaklaşık 3 ay önce başlatmış olduğumuz İlbade Mahallemizdeki üst yapı çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Arkadaşlarımız Cumartesi ve Pazar günleri dahil gece gündüz demeden üst yapı çalışmalarını tamamlamak adına büyük bir gayret sarf ediyorlar. İnşallah 2018 yılının Şubat ayı sonu itibari ile İlbade Mahallemizdeki tüm sokaklarımızda, yüksek standartlarda üst yapı çalışması gerçekleştirmiş olacağız” dedi.


Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak 2017 yılının ortasından 2018 Şubat sonuna kadar İlbade ve Muratdede Mahallelerimizde üst yapı anlamında yaklaşık 30 Milyon TL’lik bir yatırımı yapmış olacağız. İlbade Mahallemize bu üst yapı çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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