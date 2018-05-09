Sulama kanalına düşen 7 domuzu elleri ile kurtardı

Avladığı domuzları sulama kanalında ölüme terk etmeyen vatandaş görenleri yaklaşmaya dahi cesaret edemediği domuzları kurtarıp doğaya saldı.

İlginç olay Çivril’in kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki bir sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalına düşen 8 domuzun suda sürüklendiğini gören domuz avcısı Selçuk Poslu hiçbir malzemesi olmadan kanal duvarlarına tutunarak suda direnmeye çalışan domuzları elleri ile sudan çekerek çıkarmaya başladı. Domuzları kafası dışında vücutlarının kuyruk ve bacaklarından yakalayan vatandaş ardından domuzları karaya bıraktı. Bir süre yerde hareketsiz kalan domuzlar sonrasında ise kalkarak hızla bulundukları yerden uzaklaşıp gözlerden kayboldu. Poslu’nun domuzları karaya çıkardıktan sonra kendilerine saldırmaması için bağırarak uzaklaştırdıkları da gözlerden kaçmadı. Saldırganlıklarından dolayı yanına dahi yaklaşılmayan domuzları çıplak eliyle kurtaran Poslu kurtarma çalışması esnasında görenleri şaşkına çevirdi.

Domuzları kurtaran Poslu, kendisi gibi domuz avcılığı yapan vatandaşlara da bir mesaj vererek avlanma sezonu öncesinde kesinlikle av yapmamalarını istedi.

Öte yandan, Poslu’nun kanala düşen 8 domuzdan 7’sini kurtardığı birinin ise suda telef olduğu öğrenildi.