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03 Eylül 2018 18:19

Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 99 kişi zehirlendi

Denizli’de sünnet düğünü sonrası verilen mevlit yemeğinden zehirlenen 99 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 99 kişi zehirlendi

03 Eylül 2018 18:19


Edinilen bilgilere göre, dün Merkezefendi ilçesinde M.U. isimli vatandaş, çocuğunun sünnet düğünü dolayısıyla bir okulun bahçesinde yaklaşık 600 kişiye mevlit yemeği verdi. Yemekte misafirlere tavuk çorbası, köfte, pilav, salata ve puding ikram edildi. Yemekten yiyen davetlilerden aralarında çocukların da bulunduğu 99 kişi, bugün sabah saatlerinden itibaren ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastaların gıda zehirlenmesi geçirdikleri anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavileri devam ederken, konu ile ilgili Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:


“2 Eylül 2018 tarihinde yapılan sünnet düğünündeki yemek sonrası düğünde yemek yiyen kişilerin 3 Eylül sabahından itibariyle ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile hastanelere başvuru yaptığı öğrenilmiştir. Şimdiye kadar yapılan değerlendirmeye göre bu şikayetlerle 99 kişi kamu ve özel hastanelere başvurmuş, 34 kişi şifa ile taburcu edilmiş, 65 kişinin takip ve tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hastaların genel durumu iyi olup, olayla ilgili gerekli takipler yapılmaktadır.”




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