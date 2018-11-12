Tadilat için çıktığı çatıda baygınlık geçirince imdadına itfaiye yetişti

Denizli'de tadilat için evinin çatısına çıkan yaşlı adam, çatıda baygınlık geçirdi. Yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Sarayköy ilçesi Gerila Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çeliker (65) isimli yaşlı bir adam, iki katlı evinin çatısındaki kiremitleri onarmak için çıktığı çatıda sırada baygınlık geçirdi. Çelik'ın çatıda fenalaştığını gören yakınları durumu 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurdukları merdiven yardımıyla Çeliker'i çatıdan indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Çeliker, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.