Takla atan araç alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Çivril’in Haydan Mahallesi’ndeki bir düğün konvoyuna katılan Ahmet Bayram (68) idaresindeki 20 L 8090 plakalı araç, Işıklı Mahallesi’nde takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası yaralanan Ahmet Bayram ve eşi Hanife Bayram (62) konvoydaki diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralıların çıkartılmasından hemen sonra araç alev alırken, konvoyda bulunan vatandaşlar itfaiye ve 112’ye haber verdi.

Vatandaşların ihbarı ile sağlık ekipleri ve itfaiye olay yerine gelerek kazaya müdahale etti. Yaralı Hanife Bayram 112 ambulansı ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, alev alan araç itfaiye tarafından söndürüldü. Aracın tahrip olan kablolarından yandığı belirtildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edilirken, araç ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası Dinar Çivril yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün karşıdan gelen güneş ışıkları nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi.