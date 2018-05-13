Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza Acıpayam ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Hasan Karabacak idaresindeki 20 DV 935 plakalı otomobil, kavşak yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte Ayşe Gözen, Lütfiye Karabacak, Hatice Durak ve Zeynep İlgün itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lütfiye Karabacak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.