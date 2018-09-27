Tales Matematik Müzesi Gezici Tır'ı Merkezefendi'de

Çocukların matematik sevgisini arttırmayı hedefleyen Tales Matematik Müzesi Gezici Tır'ı Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda çocuklarla buluştu.

Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tales Matematik Müzesi'nin çocukların matematik sevgisini arttırmak ve onların matematiği uygulamalı olarak öğrenmesini sağlamak için özel olarak hazırladığı tır, Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda kuruldu. Türkiye turuna Denizli'den başlayan, 34 adet modül ve 5 ayrı atölye ile Denizlili çocuklar ile buluşan gezici tırın Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu, modülleri ve atölyeleri uzman matematik eğitmenleri ve çocuklar eşliğinde gezdi.

Tales Matematik Müzesi gezici tırı 24-28 Eylül tarihleri arasında Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı'nda Merkezefendili ve Denizlili çocuklarla buluşmaya devam edecek.