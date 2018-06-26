Tanıştıkları minibüs gelin arabaları oldu

Şehir içi minibüs hattında şoför olarak çalışan Murat Kozcuoğlu, kullandığı araçta yaklaşık bir yıl boyunca yolculuk yapan Naz Kozcuoğlu ile tanıştı. Her gün aynı araçta yolculuk yapan ikili zamanla birbirlerini tanıma fırsatı bulup evlenmeye karar verdi. Damat Murat Kozcuoğlu, tanıştıkları minibüsü gelin arabası olarak süsleyip getirerek eşine sürpriz yaptı. Eşiyle bir yıl boyunca aynı minibüste seyahat ettiklerini ve zamanla muhabbetlerinin arttığını belirten damat Murat Kozcuoğlu, "Çalıştığım minibüs hattını yaklaşık bir yıldır kullanan eşim Naz ile her gün gidip gelirken tanıştık. Aynı dolmuşta bir sene seyahat edince zamanla muhabbetimiz de arttı. Bir yılın ardından da evlenmeye karar verdik, şuan evlendik ve çok mutluyuz. Eşime gelin arabası olarak tanıştığımız dolmuşu yaptım. Eşim buna çok sevindi, gözlerine inanamadı ve hiç böyle bir sürpriz beklemediğini söyledi" dedi.

Gelin Naz Kozcuoğlu da, minibüs hattını işe gitmek için her gün kullandığını ifade ederek, "Yaklaşık olarak 1 yıldır tanışıyoruz ve ilk tanışmamız eşimin kullandığı minibüste oldu. Genelde evden işe gitmek için evden çıktığım zaman evimizin önünden geçen minibüsü kullanıyorum. Seyahat ettiğim minibüste defalarca yolculuk yapınca eşim Murat Kozcuoğlu ile tanıştım. Gitgide birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Yaklaşık 1 senenin ardından da evlenmeye karar verdik. Gelin arabası beklerken önüme her gün işe gelip giderken kullandığım minibüsün gelmesi de beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.