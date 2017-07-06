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06 Temmuz 2017 18:59

Tanker faciasında hayatını kaybeden DESKİ çalışanı defnedildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yakıt tankeri ile orman yangınına müdahale için dozer taşıyan tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden DESKİ çalışanı Hüseyin Avcı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tanker faciasında hayatını kaybeden DESKİ çalışanı defnedildi

06 Temmuz 2017 18:59


Denizli’nin Sarayköy ilçesinde LPG yüklü kamyon ile iş makinesi taşıyan tırın çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden tır sürücü Hüseyin Avcı’nın cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi’ndeki Bağbaşı Merkez Camisi’ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Üç yıldır Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (DESKİ) şoför olarak çalışan Avcı’nın naaşı çalışma arkadaşları tarafından tekbirler eşliğinde elden ele taşındı.


İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede Avcı’nın oğlu Murat Avcı gözyaşlarına hakim olamazken, kızı ve eşi yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.


Avcı’nın cenazesine Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız Avcı, Denizli milletvekilleri, Avcı’nın yakınları ve vatandaşların yanı sıra, çok sayıda DESKİ çalışanı katıldı. Protokol üyeleri Avcı’nın yakınlarına başsağlığı diledi.




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