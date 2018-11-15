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Tarihi eser kaçakçıları kazı yaparken suçüstü yakalandı

Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler, kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler, kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babadağ ilçesinde açıklık arazide kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak kazı yapılacağı tespit edilen bölgeye yaptıkları operasyonda 4 şüpheli şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğindeki 55 sikke, 1 dedektör ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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