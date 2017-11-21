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21 Kasım 2017 17:03

Tarihi konak alevlere teslim oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde, restorasyon çalışmaları süren ’Terzi Ayşe Evi’ olarak bilinen 150 yıllık tarihi konakta yangın çıktı.

Tarihi konak alevlere teslim oldu

21 Kasım 2017 17:03


Yangın, saat 12.30 sıralarında Buldan ilçesi Yalçınkaya Mahallesi’ndeki 150 yıllık tarihi evde restorasyon çalışmasında çıktı. Ayhan Yorulmaz’a ait olan tarihi konak bir anda alevler arasında kaldı. İki katlı konaktan çıkan duman ve alevler gökyüzünü sardı.


Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alabildi. 150 yıllık tarihi konak, kullanılamaz hale gelirken, daha önce Ayşe Karacaoluk’a ait olan konak, bir süre önce Denizlili bir öğretmen olan Ayhan Yorulmaz tarafından satın alınmıştı.


Buldan Kaymakamlığına vekaleten bakan Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, olayla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.




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