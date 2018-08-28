Tarımsal sulama projesi çiftçinin yüzünü güldürüyor

Proje ile birlikte Gemiş Mahallesinde yem bitkilerinin ithalatına son verilerek yaklaşık 20 milyon TL’nin vatandaşın cebine kalması hedefleniyor.

Tarım ve hayvancılığın iç içe bulunduğu Çardak’ta üretim devam ediyor. Gemiş Mahallesinde 7 gün 24 saat kurumsal yapıyla kesintisiz yaklaşık 10 bin dekarlık alanın yüzde 70’ini sulama olanağı sağlanmakta ve çiftçilere standart sulama suyu üzerinden yüzde 30 oranında indirim yapılıyor.

Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk’ün üzerinde önemle durduğu toprak yapısına uygun ürün deseni oluşturup maksimum ve verimli üretim yaparak sözleşmeli üretim modelini oluşturabilmek ve çiftçiyi pazar garantili ürün yetiştiriciliğine yönlendirerek stabil ürerim stabil verim alabilmek. Bu amaçla Başkan Öztürk, tarafından deneme sürecinde olan üretim şekli Gemiş Mahallesinde sulama yapılan tarlalar yerinde inceledi. Program kapsamında ayrıca çiftçilere teşvik amaçlı tarla hasat günüde düzenlendi.

“Hayvancılık gelişecek ve süt üretimi de artacak”

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Öztürk, Gemiş Mahallesinde başlatılan düzenli tarımsal sulamanın sonuçlarını vermeye başladığını kaydetti. Öztürk, “DSİ’den devraldığımız Gemiş sulama tesisini Çardak Belediyesi olarak kurumsal yapıyla 7-24 vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Ülkemizin kalkınmasında en öncelikli konu özellikle tarımsal üretimdir. Çiftçilerimizin en önemli masraf kalemlerinden bir tanesi sulama maliyetidir. Biz bir taraftan verimliliği arttırarak çiftçimizin gelirini artırma mücadelesini verirken sulama maliyetini düşürerek vatandaşımızı üretime teşvik ediyoruz. Ayrıca çiftçimizin finansla ilgili sorunları için Başak Kart tahsis ettireceğiz. Bir kamu bankası ile bu konu ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Suladıkları tarlaların kullanım bedellerini ürünlerini sattıktan 6 ay sonra faizsiz şekilde ödeme imkanı bulabilecekler. Proje ile birlikte Gemiş Mahallesinde yem bitkilerinin ithalatını durdurduk böylece yaklaşık 20 milyon lira vatandaşımızın cebine kaldı. Yem bitkilerine kolay ulaşmanın sonucu olarak da hayvancılık gelişecek ve süt üretimi artacak. Şu anda vatandaşlarımız ürünlerini satar hale geldiler önümüzdeki yıl farklı ürün desenlerini ekeceğiz” dedi.

“Çardak’ta sulanmadık toprak bırakmayacağız”

Projenin sadece Gemiş Mahallesi ile sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Öztürk, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak adına çabamızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız sadece Gemiş Mahallesi’nde sınırlı kalmayacak. Bundan sonraki hedefimiz Çardak Merkeze bağlı Karatoprak mevkiindeki yaklaşık 10 bin dekarlık alanı suyla buluşturmak. Bunun için su kuyuları açtırmaya başladık. Önümüzdeki yılda oraları sulamaya hazır hale getireceğiz. Sonrasında Çaltı Mahallesinde büyük bir kısmı sulanmayan topraklarımız için çalışmalara başlayacağız. Çardak’ta sulanmadık toprak bırakmayacağız. Gelecek yıl hedefimiz 50 bin dekarlık arazinin tamamını sulanabilir hale getirmek.”