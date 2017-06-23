Tarla kenarındaki cinayetle ilgili 3 tutuklama

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karakurt mevkisinde 14 Haziran’da Mehmet Ali Özen’in (45) tarlasına gittiği sırada pompalı tüfekle başından vurularak, öldürülmüştü. Olay ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Ekipler, Özen’in pompalı tüfekle öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen C.V., A.E ve H.D.’yi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptıkları soruşturmada, şahısların yaptıkları uyuşturucu miktarının kaybolmasından kaynaklandığı tespit edildi. Zanlılar, olay yerine kiralık araçla gittikleri tespit edilirken, yaşanan sözlü tartışmanın ardından A.E’nin Özen’e pompalı tüfekle ateş ettiği ortaya çıktı.

Emniyette sorguları biten C.V., A.E. ve H.D., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklandı. Olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.