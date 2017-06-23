Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 18:47

Tarla kenarındaki cinayetle ilgili 3 tutuklama

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 14 Haziran’da başından pompalı tüfekle öldürülen kişinin katil zanlıları olduğu iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Tarla kenarındaki cinayetle ilgili 3 tutuklama

23 Haziran 2017 18:47


Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karakurt mevkisinde 14 Haziran’da Mehmet Ali Özen’in (45) tarlasına gittiği sırada pompalı tüfekle başından vurularak, öldürülmüştü. Olay ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.


Ekipler, Özen’in pompalı tüfekle öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen C.V., A.E ve H.D.’yi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptıkları soruşturmada, şahısların yaptıkları uyuşturucu miktarının kaybolmasından kaynaklandığı tespit edildi. Zanlılar, olay yerine kiralık araçla gittikleri tespit edilirken, yaşanan sözlü tartışmanın ardından A.E’nin Özen’e pompalı tüfekle ateş ettiği ortaya çıktı.


Emniyette sorguları biten C.V., A.E. ve H.D., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklandı. Olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!