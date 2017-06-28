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28 Haziran 2017 23:22

Tarlada çift sürerken traktörün altında kaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi, tarlada çift sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Tarlada çift sürerken traktörün altında kaldı

28 Haziran 2017 23:22


Kaza, Pamukkale ilçesi Eldenizli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Hasan Sertoğlu (34), 20 PL 500 plakalı traktörüyle tarlasında çift sürdüğü sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilme sonucu traktör sahibi Sertoğlu, traktörün altında kalarak can verdi. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın arama kurtarma ekibi, sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Sertoğlu’nun cesedini traktörün altında çıkardı. Sertoğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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