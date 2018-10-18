Tarlasında çıkan tarihi jandarmaya teslim etti

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kişi, tarlasını sürerken bulduğu tarihi sikke ile mermi kovanlarını jandarmaya teslim etti.

Olay, Buldan Türlübey Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Alabaz isimli vatandaş, kekik yetiştirdiği tarlasını sürerken 11 adet tarihi sikke ile 32 adet eski mermi kovanı buldu. Alabaz, tarihi eserleri Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara ile birlikte Buldan İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti.

Tarihi eserleri tarlanın sınırında taşların arasında bulduğunu ifade eden Zeki Alabaz "Traktörle tarlayı sürerken iki taşın arasından çıktı. Tarihi eserleri kekik diktiğim tarlamda tesadüfen buldum. Daha sonra en güvendiğim kurum olan Buldan İlçe Jandarma ekiplerine, İbrahim Acıkara ile birlikte teslim ettik. Bugüne kadar haberlerde tarihi eserlerimizin yurt dışına kaçırıldığını görüyor ve çok üzülüyordum. Ben vatanına ve devletine bağlı bir yurttaşım. Ömrüm boyunca devletime bağlı kalacağım" dedi.