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20 Kasım 2017 15:47

Tasarımlarını defile ile sergileyecekler

Denizli Ticaret Odası (DTO) bünyesinde faaliyet gösteren Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi kursiyerleri, tasarımlarını Denizli Fashıon Week’te sergileyecek.

Tasarımlarını defile ile sergileyecekler

20 Kasım 2017 15:47


Denizli Ticaret Odası Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi’nde 6 ay süreyle eğitim gören kursiyerler, tasarımlarını 24 Kasım’da defileyle sergileyecekler. Denizli Fashıon Week Gala Defilesi saat 20.00’da Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı’nda gerçekleştirilecek. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin binlerce yıllık tekstil tecrübesi olduğunu, birçok büyük markanın üreticisi konumunda bulunduğunu belirterek, “Artık Denizli’nin makas değiştirme zamanı gelmiştir. Kendi tasarımlarımızı, kendi markalarımızla üretmek, dünya pazarlarında yer edinmek zorundayız. Daha çok kazanmak için, katma değeri yüksek ürünler imal etmemiz, kendi markalarımızla var olmamız gerekiyor. Türk Tekstil Sektörünün rekabet gücü moda, marka, eğitim ve teknoloji ile sağlanabilecektir” dedi.


Erdoğan, “Merkezimizde kursiyerlerimize 6 ay boyunca ciddi bir eğitim verildi. Kursiyerlerimizin sadece odamızdaki atölye ortamında değil, aynı zamanda sahada da eğitim almalarını sağladık. Öncü sanayi işletmelerimize teknik geziler düzenledik. Her birinin yetişmiş ve gerekli donanıma sahip bir şekilde sektöre kazandırılmaları için hassasiyet gösterdik.”




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