Tavas Ovası’nda ayçiçeği hasadı başladı

Bir ay boyunca devam edecek hasat döneminde çiftçiler yoğun mesai harcarken, bu sene verimlerin iyi olduğunu ve fiyatlardan beklentilerinin de yüksek olduğunu belirtti.

Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan Tavas Ovası’ndaki ayçiçeği tarlalarında Eylül ayının gelmesiyle birlikte çiftçiler yoğun çalışma içine girdi. Tavas Ovası’nda ekimi yaygınlaşan ayçiçeği, üretici için daha masraflı ve kazançlı olması nedeniyle üreticinin tercihi oldu. Ovada alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan ayçiçeği hem kalite hem verim konusunda adı ayçiçeği ile anılan illeri de geride bıraktı. Bu yıl ovada bir kısmı erken ekilen ve gelişimlerini hızla tamamlayan ayçiçeği tarlalarında ayçiçeği hasadına başlayan çiftçiler taban fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. Nisan ayında ekimi yapılan ayçiçekleri, çapası, otlarının temizlenmesi ve damlama sisteme ile sulanmasının ardından hasat zamanını bekliyor. Ayçiçeği tarlalarında hasat işlemleri bir ay boyunca hummalı bir şekilde devam ediyor. Başlarının kuruması ve olgunlaşmasıyla birlikte hasada hazır olan ayçiçekleri için ilçede çiftçiler ve gündelik işçiler yoğun mesai harcıyor. Sabah daha güneş doğmadan çevre köy ve ilçelerden Tavas Ovası’na gelen gündelikçi işçiler, ayçiçeklerinin baş kısmını tek tek kesmeye başlıyor. Binlerce dönüm arazide akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalarda, kesilen ayçiçeği başlarını patozlama işlemine geçiliyor. Çeşitli tarım makineleriye yapılan işlemlerde patozlanan çekirdekler, sonrasında tarlalarda örtülerin üzerine serilerek kurutuluyor. Tarlaların adeta beyaz örtüye döndüğü kuruma işleminde çekirdekler güneş ışığı altında birkaç gün akşama kadar bekletiliyor. Kuruyan çekirdekler elenmek için traktör arkasına takılan elek makinelerinden eleniyor. Eleme işleminde çekirdeklerin içlerini doldurmamış olanları ya da içinde herhangi bir bitki parçası bulunanlar çekirdeklerden ayrılıyor. Son halini alan çekirdekler toptancılara ya da çekirdek fabrikalarına satılmak üzere depolara koyuluyor.

"Verimler bu sene iyi”

Verimlerin bu yıl iyi olduğu belirten ayçiçeği üreticisi Süleyman Tahancıoğlu, başlayan hasat döneminde ovaya tüccarların daha gelmediğini söyledi. Hasat dönemi hakkında bilgi veren Tahancıoğlu, “Birkaç tane arkadaşınkine bakmışlar. Zaten yeni hasat oluyor daha. Kesimler yapılıyor, bir yandan kakıyor, temizleniyor. İnşallah Allah hayırla nasiplerimizi verir emeklerimiz boşa gitmez. Daha belli değil, 6 bin 200’e satan var, bir tek onu duyduk daha başka bilmiyorum. Sabah 8.00’de başlıyoruz. 17.00’da bırakıyorlar. İşçiler Karacasu’dan geliyor. Karacasu’dan her gün gidip geliyorlar. Daha bunlar toplanacak, aralarındaki saplar kırılacak, kırdıktan sonra patozlanacak, sonra iki üç gün kurutulacak, sonra elenecek, istif olacak ondan sonra satışa sunulacak. Ayıklanacak daha içindeki boşlar, kabuklar. Bu sene verimler iyi, pazarımız da iyi olsun, verimler çok güzel” diye konuştu.

"Ovada mahsuller hep güzel”

Ovada bu sene mahsullerin iyi olduğunu ifade eden Muhsin Ulutaş da “Ayçiçeğinin Nisan’ın ilk haftalarında ekimini yapıyoruz. Çıkımdan iki hafta sonra aralaması yapılıyor. Aralamadan sonra damlamalarını falan döşüyoruz. Geçtiğimiz yıl gübre fiyatları normaydı ama bu sene yani önümüzdeki yıl biraz zorlanacağız herhalde. Fiyatlar ikiye katladı. Bilmiyorum artık seneye bizim satışlarımız nasıl olur. Bu sene daha piyasa açıklanmadı. Biz şuanda bir eleme falan yapmadığımız için tam bilemiyoruz ama verim güzel yani ovada mahsuller hep güzel. Ekim yapıldıktan 4 ay sonra hasada başlanıyor. 120 gün, 115 gün gibi hasat başlıyor” dedi.