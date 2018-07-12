Tavas’ta koyun yetiştiricilerine 42 baş koç dağıtıldı

Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve müdürlük personeli katıldı. 2011 yılından 2018 yılına kadar kent genelinde "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesine" kapsamında 171 yetiştiriciye 460 koç dağıtımı yapıldı. Yapılan başvuruların ardından değerlendirme neticesinde Tavas ilçesi Kızılcabölük, Medet, Merkez, Vakıf, Kızılca, Aydoğdu, Sarıabat, Derinkuyu ve Garipköy Mahallelerindeki koyun yetiştiricilerine Karya koçu dağıtılması uygun görüldü. En son yapılan başvuru döneminde ise toplamda 19 yetiştiriciye 42 baş Karya ırkı koç dağıtımı yapıldı. Denizli’de küçükbaş hayvan varlığının son 10 yılda yüzde 83’lük artışla 350 bin 408 baştan 616 bin 815 başa ulaştığı, küçükbaş hayvanların 424 bininin koyun, 192 bin 808’nin keçi olduğu belirtildi.