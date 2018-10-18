Tekstil çalışanı kadınlara kanser anlatıldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle başlatılan Pembe Şehir Projesi kapsamında bir tekstil firmasında çalışan 116 kadın kanser hakkında bilgilendirilerek, taramalarını yaptırmaları için KETEM'lere davet edildi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve tekstil firmasının sahibi ve aynı zamanda DİKAB Başkan Yardımcısı Gülcan Mutlubaş'ın da katılımıyla firmada çalışan kadınlara, Pamukkale Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi (KETEM) Doktoru Tülay Alan tarafından meme ve servis kanseri hakkında bilgi verilerek kanserde erken tanının önemine dikkat çekildi. Kanserin birçok türü olduğunu ancak en sık görülenin meme ve serviks kanseri olduğunu vurgulayan Dr. Tülay Alan, “Meme kanserinde erken tanı için kadınların öncelikle memeyi tanıması ve memelerde oluşan değişiklikleri fark etmesi gerekiyor. Bu nedenle 20 yaş sonrası kadınların ayna karşısında memede değişiklik olup olmadığına bakmaları ve düzenli aralıklar ile elle muayene etmeleri gerekir. Yine kolay belirti vermediği için serviks kanseri ile ilgili her yıl düzenli olarak kadın doğum uzmanına gidilmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

“Tüm kadınlarımızın desteğini bekliyoruz”

Dr. Öztürk ise DİKAB ile ortaklaşa başlattıkları Pembe Şehir Projesine hız kesmeden devam ettiklerini

kaydederek, “Pembe Şehir Projemiz kapsamında Denizli Milletvekilimiz Nilgün Ök'ün himayesinde DİKAB işbirliğinde işyerlerimizde zaman zaman böyle bilgilendirmeler yapacağız ve sonrasında gruplar halinde onları Merkezefendi ve Pamukkale KETEM'lerimizde taramadan geçireceğiz. İnşallah bu proje ile Denizli çalışan, üreten, sağlıklı kadınların şehri olacak. İnanıyorum ki bugün burada aldıkları bilgilendirmeler sonrası kadınlarımız ailesi, komşusu ya da çevresindeki kadınlara da ışık olacaklar ve onları da uyararak kanser taramalarını yaptırmalarını isteyeceklerdir. Bizim de hedefimiz bu yönde, tüm kadınlarımıza sesimizi duyurmak ve taramalarını yaptırmalarını sağlamak istiyoruz, kadınlarımızın desteklerini bekliyoruz” dedi.