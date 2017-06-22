Tekstil deposunda yangın

Olay, Pamukkale’nin Aktepe Mahallesi 2399 sokaktaki bir bornoz, havlu deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil firmasına ait işçiler, depo yakınında bulunan demirleri kaynak yaptı. Kaynak makinesinden çıkan alevler, çevrede bulunan bez parçalarına sıçradı. Alevler buradan bornoz ve havlu deposuna sıçradı ve depodan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Yangını gören işçiler, durumu iş yeri sahibi Mehmet Ali Balçak’a haber verdi. Balçak’ın haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeden çok sayıda ekip gönderildi. itfaiye ekibi yangının yan depoya sıçramaması için hemen çalışmalara başlarken, deponun üst katındaki atölyede çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangın nedeniyle depodaki yaklaşık 7 ton kumaş kullanılamaz hale geldi. İş yeri çalışanları yan depodaki malların zarar görmemesi için dışarıya çıkardı. İtfaiye ekiplerini yaklaşık 40 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları yapıldı.

İş yeri sahibi Mehmet Ali Balçak, yaklaşık 7 ton mal vardı, bu da yaklaşık 70 bin Euro zararın olduğunu gösterdiğini söyledi.