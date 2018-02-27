Tekvandonun yıldızları Denizli de buluştu

İzmir, Bilecik, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’dan 151 sporcunun katılımıyla düzenlenen ANALİG, Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Hasan Güngör Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada Denizli karması, erkeklerde 10, kızlarda ise 7 puan toplayarak gruptan çıkmayı başardı. Anadolu Yıldızlar Liginde tekvando da ki kabiliyetli gençler Denizli’de yeteneklerini sergiledi. ANALİG, Türk sporunda sürdürülebilir, üretken ve başarılı bir sistem geliştirilmesi için planlandığını belirten Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, projenin her yıl başarıyla uygulandığını söyledi. ANALİG tekvando yarışmalarına en iyi şekilde ev sahipliği yaptıklarını kaydeden İbanoğlu, yarı finale kalan sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.