Tescilli Kale biberi sofralardan önce duvarları süslüyor

İpe geçirildiğinde yeşil olan, kuruduğunda ise rengi kırmızıya dönüşen biberler asılan duvarlarda ilginç görüntüler oluşturuyor.

Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberi, kurutularak kışlık yiyecekler arasında yerini alıyor. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi, yöre halkı tarafından tarlalardan toplanıp tek tek ipe geçirilerek evlerin balkonlarına ya da lokantalara asılıyor. Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor. Denizli-Muğla yolu üzerinde bulunan işletmelerde duvarlara asılan biberler, yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Biberler, talep üzerine yurdun çeşitli bölgelerine salçalık, kurutulmuş ya da pul biber şeklinde kargo yoluyla da ulaştırılıyor. Biberleri iplere geçirme aşamasında gündelikçi işçiler çalışıyor. Biberler dizilip asıldıktan sonra ortalama 1-1,5 ayda kuruyor. Bölge sakinleri, biberin lezzetinin toprağın, suyun ve havanın farklılığından olduğunu dile getiriyor.

“Yoldan geçenler merak edip geliyorlar, alıyorlar”

Aile restoranında Kale biberinin çeşitle aşamalarıyla ilgilenen Rahime Tıkım, biberleri köylerde yetiştirenlerden alıp farklı işlemlerden geçirdiklerini belirterek, “Bu biberleri bizim gibi arkadaşlar köylerde yetiştiriyorlar. Onlar yetiştirip getiriyor, biz alıyoruz. Aldıklarımızı da böyle diziyoruz, kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra restoranımız var, orada yemeğini yapıyoruz, kızartmasını yapıyoruz. Ayrıca iş yerimiz var, orada satış yapıyoruz. Yoldan geçenler merak edip geliyorlar, alıyorlar. Biz tüm Türkiye’nin illerine, ilçelerine gönderiyoruz, kargoyla falan gönderiyoruz. Buranın biberi çok farklı bir biber, başka yerlerde olmayan bir şey bu. Tescilli Kale biberi. Özelliği, bunun kızartması, dolması, yemeklerde toz biberini, pul biberini yapıyoruz. Çok lezzetli bir biber olduğu için çok etli oluyor, etli olduğu için başka yerde olmuyor. Kurutamıyorlar bile, burada kurutuluyor bu biber. Toprağıyla, suyuyla farklı, havasıyla çok farklı. Başka yerde kurumuyor bile, havası çok farklı olduğu için burada kurutuluyor. Bunlar aşağı yukarı havalar sıcak, güzel olursa 1 ay, 1 buçuk ayda kuruyor” dedi.