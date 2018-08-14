Tetiğine yanlışlıkla dokunduğu tüfekle kendini vurdu

Olay Kale ilçesi Karayayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yaptığı belirtilen Erkan Alakoyuncu (39), isimli şahıs yanında bulunan av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla dokundu. Ardından ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Alakoyuncu’nun göğsüne isabet etti. Yanlışlıkla tetiğine dokunduğu tüfeğiyle kendini vuran Alakoyuncu kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Alakoyuncu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Alakoyuncu’nun cenazesi Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.