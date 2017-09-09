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09 Eylül 2017 19:08

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

09 Eylül 2017 19:08

Lig’in 4. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Elazığspor’a 3-2 yenildi.



Maçtan dakikalar


38. dakikada Tato’nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.


39. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Tom meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


61. dakikada Adem’in ceza sahası içine attığı topu Tom, kalecinin üstünden filelerle buluşturdu. 0-2


77. dakikada Elazığspor savunmasından dönen topu Barış kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2


87. dakikada Tom’un sağ kanattan getirdiği topu önünde bulan Tatos’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3


88. dakikada Barış’ın ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 2-3



Stat: Atatürk


Hakemler: Alper Çetin xx, Ata Yıldırım xx, Atilla Karaoğlan xx


Denizlispor: Asil x, Taşkın xx, Ömer xx, Taha Can x, Kerem Can xx, Sankoh x (Burak dk. 46 x), Berkan x (Hüseyin dk. 71 ?), Barış xx, Moritz x (Şevki dk.45 x), Cihan x, Yasin x


Yedekler: Zeki, Batıcan, Veli, Ramazan, Alperen, Emre, Şefik Can


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Elazığspor: Soner xx, Alpaslan xx, Bjarnason xx, Sarpong xx (Berk dk. 78 ?), Onur xxx, Adem xxx, Erman xx, Tatos xxx (Kadir dk. 90 ?), Mehmet xx, Mertan Caner xx (Soares dk. 81 ?), Tom xxx


Yedekler: Ahmet Sabri, Fatih Serkan, Ali Fırat, Murat, Emre


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Tom (dk. 38) (penaltı), (dk. 61), Tatos (dk. 87) (Elazığspor), Barış (dk. 77) (dk. 88) (Denizlispor)


Sarı Kartlar: Moritz, Ömer Alp, Kerem Can (Denizlispor), Mertan Caner, Tatos (Elazığspor)




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