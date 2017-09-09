TFF 1. Lig

Lig’in 4. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Elazığspor’a 3-2 yenildi.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Tato’nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Tom meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
61. dakikada Adem’in ceza sahası içine attığı topu Tom, kalecinin üstünden filelerle buluşturdu. 0-2
77. dakikada Elazığspor savunmasından dönen topu Barış kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2
87. dakikada Tom’un sağ kanattan getirdiği topu önünde bulan Tatos’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
88. dakikada Barış’ın ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 2-3
Stat: Atatürk
Hakemler: Alper Çetin xx, Ata Yıldırım xx, Atilla Karaoğlan xx
Denizlispor: Asil x, Taşkın xx, Ömer xx, Taha Can x, Kerem Can xx, Sankoh x (Burak dk. 46 x), Berkan x (Hüseyin dk. 71 ?), Barış xx, Moritz x (Şevki dk.45 x), Cihan x, Yasin x
Yedekler: Zeki, Batıcan, Veli, Ramazan, Alperen, Emre, Şefik Can
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Elazığspor: Soner xx, Alpaslan xx, Bjarnason xx, Sarpong xx (Berk dk. 78 ?), Onur xxx, Adem xxx, Erman xx, Tatos xxx (Kadir dk. 90 ?), Mehmet xx, Mertan Caner xx (Soares dk. 81 ?), Tom xxx
Yedekler: Ahmet Sabri, Fatih Serkan, Ali Fırat, Murat, Emre
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Tom (dk. 38) (penaltı), (dk. 61), Tatos (dk. 87) (Elazığspor), Barış (dk. 77) (dk. 88) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Moritz, Ömer Alp, Kerem Can (Denizlispor), Mertan Caner, Tatos (Elazığspor)