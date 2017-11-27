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27 Kasım 2017 20:00

TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 2

Denizlispor, TFF 1.

TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 2

27 Kasım 2017 20:00

Lig’in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Sedat Şahintürk kullandığı kornerde etkili oldu. Altı pasa çok iyi yükselen Glumac’ın vuruşu kaleye paralel gitti.


10. dakikada tehlikeli gelişen Bal-kes atağından Nizamettin’in savunma arkasına attığı topu iyi kontrol eden Abdulkadir’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


25. dakikada Abdulkadir ile tek top oynayan Sedat’ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.


35. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Kappel’in ortasında Ziya’nın vuruşunda kaleci topu güçlükle çelmeyi başardı.


45. dakikada orta sahadan topla rakip yarı sahasına gelen Aissati, Sedat’ı gördü. Genç oyuncu sol çaprazdan düzgün vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 0-2


73. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Alperen’in sert vurduğu şut kalecinin kucağında kaldı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ömer Tevfik Özkoç xx Furkan Ürün xx


Denizlispor: Asil xx, Taşkın x, Ömer Alp x, Cenk x, Veli ? (Alperen dk. 19 x), Kappel xx, Burak x, Anıl x (Sankoh dk. 82 ?), Ziya xx, Barış x, Yasin x (Hüseyin Atakan dk. 64 x)


Yedekler: Zeki, Batıcan, Taha Can, Ramazan Tarık, Şevki, Berkan, Şefik


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Uğur xx, Oğuz xx, Glumac xx, Bülent xx, Cumali xx, Nizamettin xx (Cüneyt dk. 90 ?), Otto xx (Mehmet dk. 83 ?), İsmail xx, Sedat xxx (Furkan dk. 69 x), Abdulkadir xxx


Yedekler: Atilla, Oğuzhan, Muhammed Ali, Doğa, Leo


Teknik Direktör: Can Cangök


Goller: Abdulkadir (dk. 10), Sedat (dk. 45) (Balıkesirspor Baltok)


Sarı Kartlar: Veli, Ziya, Ömer Alp (Denizlispor), Glumac (Balıkesirspor Baltok)




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