THE Denizli Şubesi açıldı

Türk Hukuk Enstitüsü (THE) Derneği Denizli Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Derneğin Şube Başkanlığı'na ise Yusuf Garip getirildi.

THE Derneği hakkında açıklamalarda bulunan Garip, derneğin 1977 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucusu merhum Alpaslan Türkeş'in talimatı ile kurulduğunu söyledi. Derneğin birçok akademisyen, avukat, yüksek yargı mensubu ve noterlerin de aralarında bulunduğu kişilerden oluştuğunu vurgulayan Garip, “Ayrıca MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli THE Genel Merkezi ve tüm şubelerinin çalışmalarını yakinen takip etmekte, Dernek faaliyetleri ve güncel meseleler konusunda Denek yönetici ve üyeleri ile sık sık bir araya gelmektedir. THE'nin kuruluş amacı ise Türk hukukunun daha ileriye gidebilmesi, hukukumuzun milli bir bakış açısı ile temel değerlerimiz etrafında şekillenebilmesi, milli ve manevi hassasiyete sahip hukukçuların birlikte çalışabilecekleri bir ortamın temin edilmesi ve nihayetinde hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için mücadele vermektedir. Bu mücadelemiz Denizli'de de aynı çerçevede devam edecektir” dedi.