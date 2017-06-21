Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesindeki evinde arama yapılan Kocasert emniyete götürülmüştü. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert’in yer aldığı 6 iş adamı, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.