Tıp öğrencileri organ bağışına dikkat çekti

Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği tarafından, organ bağışı konferans düzenlendi. Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği Sözcüsü Emine Miray Koç, “Bizler Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği olarak Denizli’de çocuk hakları savunuculuğundan, meme kanseri farkındalığı oluşturulmasına kadar birçok konuda faaliyet gösteriyoruz. Bu faaliyetleri sadece fakültemizde sınırlandırmayıp Çınar meydanında, hastanemizde ve daha bir çok yerde saha farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yıl içerisinde hocalarımızdan aldığımız eğitimler doğrultusunda Meme Kanseri, Osteoporoz, Prostat ve Hasta Hakları ile ilgili Çınar’da bilgilendirme çalışmaları düzenledik ve birçok kişiden çok güzel geri dönüşler aldık. Fakültemizde de Tıp öğrencilerine yönelik işaret dili eğitimi, çocuk ihmali ve istismarı eğitimi gibi çok önemli konularda eğitimler düzenledik ve düzenlemekteyiz. Yakın zamanda tamamen gönüllülükle yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik önce organ bağışı farkındalığı ile ilgili bir video hazırladık daha sonra da bu konuyla ilgili fakültemizde bir farkındalık konferansı organize ettik. Videomuzun içeriği önceden var olan videoların aksine bizler hastalarımızın yaşadığı sıkıntıları onların sözleriyle ifade etmek ve organ bağışı ile ilgili bir çağrıda bulunmak istedik” dedi.

Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği Sözcüsü Emine Miray Koç, Pamukkale Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği olarak oluşturmaya çalıştıkları farkındalık sayesinde 2 bin kişinin organ beklerken ölmesinin önüne geçilebileceklerini ümit ettiklerini söyledi.