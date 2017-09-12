Tıra çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Denizli-Ankara karayolu, Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Ankara yönünden Denizli yönüne gelmekte olmakta Hüsem Hazer (36) yönetimindeki 20 FP 331 plakalı kamyonet, aynı yöne seyir halinde olan Vedat Tuğrul (53) yönetimindeki 20 EM 153 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarındaki refüje savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Sağlık ekiplerine haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içinde sıkışan ağır yaralı sürücü Hüsem Hazer, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.