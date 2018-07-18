Edinilen bilgilere göre, olay, Denizli-Aydın Karayolu üzerinde Sarayköy İlçesi Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Latif H. isimli şahıs yönetiminde olduğu 07 DCP 24 plakalı tırı yol kenarındaki emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Tır sürücüsü araçtan indiği sırada aynı istikamette seyir halinde olan Erdal U. yönetimindeki 31 SJ 468 plakalı cip, Latif H.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan tırR sürücüsü olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün çarpma sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu tır sürücüsünün cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Latif H.’ye çarpan aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Latif H.’nin kullandığı tırı emniyet şeridine neden park ettiği ise belirsizliğini koruyor.