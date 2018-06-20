Yaklaşık 255 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

Kemaloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Denizli’de Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Kemaloğlu burada yaptığı konuşmada TMO’nın hububat fiyatlarına müdahale kapsamında alımlara başladığını hatırlattı. Kemaloğlu, çiftçilerin mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüğünü kaydederek, "TMO olarak 12 Mayıs tarihinde başbakanımızın Erzincan’da açıkladığı müdahale fiyatı ile bu sene hububat fiyatı alımlarına başlamış olduk. Açıklanan fiyatın üzerinde kaliteye göre yüzde 6’ya kadar prim söz konusudur. Bugün Türkiye geneli hasatta yüzde 20 civarındayız. 300 bin ton civarında çiftçimizden buğday satın aldık. Yaklaşık 255 milyon TL ödeme yaptık. Güzel olan tarafı bu alımların 275 bin ton civarı lisanslı depolardan alındı. Ödemeler 2 gün içerisinde çiftçimizin hesabına aktarılıyor. Ortalama alım fiyatımız ton başına bin 60 TL ortalamaya sahiptir. Üreticimiz açıkladığımız ton başına bin 50 TL fiyatının üzerinde bir fiyat ile satabilme imkanı buldu. İnşallah genel bir memnuniyet var, Türkiye çapında alımlar olumlu gidiyor. Şuan Ege Bölgesi Çukurova bitti gibi. Güneydoğu, Trakya, İç Anadolu’da hasat devam ediyor. İnşallah bu sezonda bereketli olur, geçen sezonki rekolte ile kapatacağımızı umut ediyoruz. Denizli’de bizim için önemli 400 bin ton üzerinde hububat üretimi yapılıyor. 35 bin kayıtlı çiftçimiz hububat ile iştigal ediyor. Haşhaş da buradaki önemli ürünlerimizden bir tanesi. Yaklaşık 85 bin dekarın üzerinde haşhaş ekimi yapılıyor. 7 bin 500 çiftçimiz haşhaş ile iştigal ediyor. Hububat ve haşhaş da önemli bir ilimiz. Üreticilerimiz ile yetkililerimiz ile bir araya geldik, değerlendirmeler yaptık. Arazide dolaşma çiftçilerimiz ile dolaşma imkanımız olacak. TMO ülkemiz çiftçisinin mağdur olmaması için, elinden gelen her şeyi yapacaktır" diye konuştu.

Toplantıda Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Ekonomi Bakanlığı Başdanışmanı Mehmet Yüksel, Denizli AK Parti Milletvekili adayı Hasan Oymak, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, daire müdürleri ve üretici firma temsilcileri de hazır bulundu.