Tonia Tisdell, Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Lig ekiplerinden Denizlispor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde top koşturan Tonia Tisdell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki Liberyalı asıllı futbolcu Tisdell yeşil-siyahlı ekipler 1 yıllığına el sıkıştı. Osmanlıspor’dan, Ankaragücü’ne geçtiğimiz sezon kiralık olarak verilen Tisdell, kariyeri boyunca attığı gollerden çok yaptığı asistlerle biliniyor. Sağ kanat ve forvet arkası olarak oynayan Tisdell, kendisini yeşil-siyahlı formaya bağlayan 1 yıllık sözleşmeye Denizlispor tesislerinde imza attı.