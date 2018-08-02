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02 Ağustos 2018 18:12

Tonia Tisdell, Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1.

Tonia Tisdell, Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

02 Ağustos 2018 18:12

Lig ekiplerinden Denizlispor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde top koşturan Tonia Tisdell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


26 yaşındaki Liberyalı asıllı futbolcu Tisdell yeşil-siyahlı ekipler 1 yıllığına el sıkıştı. Osmanlıspor’dan, Ankaragücü’ne geçtiğimiz sezon kiralık olarak verilen Tisdell, kariyeri boyunca attığı gollerden çok yaptığı asistlerle biliniyor. Sağ kanat ve forvet arkası olarak oynayan Tisdell, kendisini yeşil-siyahlı formaya bağlayan 1 yıllık sözleşmeye Denizlispor tesislerinde imza attı.




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