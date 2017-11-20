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20 Kasım 2017 10:13

Traktör kazası: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Traktör kazası: 1 ölü

20 Kasım 2017 10:13


Pamukkale’nin Pınarkent Mahallesi Kara Köprü mevkiinde 27 yaşındaki Kadir Yakal yönetimindeki 20 NC 740 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörün altında kalan Yakal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yakal’ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Hayatını kaybeden Kadri Yakal’ın, Pınarkent Mahallesi Muhtarı Bilal Yakal’ın oğlu olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.




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