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23 Ağustos 2018 12:53

Tripolis ile Hierapolis Antik Kentleri tarihi turizm yoluyla tekrar birbirine bağlanacak

Denizli’nin Buldan ilçesinde geçmişi yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayanan Tripolis ile Hierapolis Antik Kentlerini birbirine bağlayan tarihi turizm yolunun açığa çıkarılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Tripolis ile Hierapolis Antik Kentleri tarihi turizm yoluyla tekrar birbirine bağlanacak

23 Ağustos 2018 12:53

Çalışmanın tamamlanması ile tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde de iki tarihi kent birbirine bağlanmış olacak.


Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden birisi olan Tripolis Antik Kenti, ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de Tripolis’i ziyaret etmek için bölgeye geldikleri belirtildi. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, antik kentte uzun yıllardır yapılan kazı çalışmaları ile birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığını hatırlattı. Kentin turistler tarafından önemli bir destinasyon merkezi haline geldiği ifade eden Duman şunları söyledi:


"Biz bu bölgedeki yerleşimin günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önceye kadar dayandığını tespit ettik. M.Ö. 5500’den başlayan bu yerleşim, M.S. 13. yüzyıla kadar aynı bölgede kesintisiz olarak devam etmiş. 2012’den, 2018’e kadar yapılan kazı çalışmalarında biz kentin farklı bölgelerinde çalıştık, bu bölgelerde de tiyatrodan hamama, kiliseden ana caddelere kadar hatta çeşmeye kadar birçok yapıda çalışmalarımız devam etti. Artık Tripolis, binlerce turistin ziyaret ettiği çok önemli bir destinasyon merkezi haline geldi."



"Burayı tanıtmak en önemli hedefimiz"


Antik kentin bulunduğu Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay da, kentin tanıtımı adına belediye olarak canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Hierapolis ve Tripolis Antik Kentleri’ni birbirine bağlayan tarihi turizm yolunu açığa çıkarmak için çalışma yaptıklarını kaydeden Gülbay, "Tripolis Antik Kenti yaklaşık 6 bin yıldır medeniyetin hüküm sürdüğü çok önemli yerlerden birisi. Denizli’nin üç önemli antik kentinden biri. Leodikya, Hierapolis ve Tripolis gerçekten Denizli’nin en önemli tarihsel, arkeolojik varlıkları ve burayı tanıtmak en önemli amaçlarımızdan bir tanesi. Hierapolis Tripolis’i birbirine bağlayan bir turizm yolu var tarihte. Bu yolun açılması ile ilgili çalışmalar var. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz bu konuda önemli çaba içerisinde ve Karayolları Genel Müdürlüğünde de bu süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.




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