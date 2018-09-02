Tripolis’te sanatçılar danslarla kuşları canlandırdı

Buldan Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Hoşgör Dokuma Şenliği’nin ilk gününde antik kent Tripolis’te dansçılar, Buldan’ın özel kumaşı olan ’hoşgör’den yapılan giysilerle

yaptıkları gösteride kuşları canlandırdı. Gösteriyi sanatçılar Ömür Gedik, Nur Ertürk, iş adamı Nuri Akın ve ilçe protokolü ile çok sayıda davetli izledi.

Gösterinin açılışında basın açıklamasını okuyan Ömür Gedik, gösterinin Buldan’ın doğal güzellikleri ve burada yaşayan kuşlar ile Buldan’ın 5000 yıllık dokumacılık geleneğinin ürünü olan ‘hoşgör’ kumaşının birlikteliği canlandırılarak geçmişten geleceğe bir kapı açmak, dokumacılığa zenginlik katmak, izleyenlere ve Buldanlı çocuklara sanat ve yaşamın birlikteliğini göstermek ve Yayla Gölü gibi doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmak için böyle bir gösteri düzenlendiğini belirtti. Gedik, ayrıca böyle bir gösteri alanı olarak halen kazıların devam ettiği antik kent Tripolis’in seçilmesinin bir diğer amacının da antik kente ilgiyi arttırmak olduğunu ifade etti.

“Amacımız dokumacılarımıza yeni bir ufuk açmak”

Gösteri sonrası bir açıklama yapan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, 5000 yıllık dokumacılık geçmişi olan Buldan’da dokumacılığın büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Buldan’daki dokumaların örneğini başka yerde görmenin mümkün olmadığını belirten Gülbay, “Buldan, havası, suyu, Yayla Gölü, kuşları ve birbirinden güzel bitkileri ile dokumacılara hep ilham kaynağı olmuş, dokumacılarımızın hayal gücünü zenginleştirmiştir. Buldanlı dokumacı aynı zamanda hoşgörü sahibidir. Bu kentin insanları bir başka kentte olmayan hoşgör kumaşının da yaratıcılarıdır. Biz işte bu hoşgör kumaşı ile Yayla Gölümüzün kuşlarını bir araya getirerek Hoşgörün Kuşlarla Dansı isimli bu gösteriyi gerçekleştirdik. Amacımız, hem dokumacılarımıza yeni bir ufuk açmak, hem de başta hoşgör kumaşımız olmak üzere Yayla Gölümüzü, tarihi Tripolis kentimizi ve bilhassa Buldanımızı tanıtmak istedik. Umarım bir şeyler yapabilmişizdir. Bu gösteriye katkıda bulunan başta Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Atalayer olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açıklamaların ardından hoşgör kumaşından yapılan elbiselerden hazırlanan kostümler ile dans gösterisi gerçekleştirildi.