TÜGİAD, Denizli ile sinerji oluşturacak

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, ekonomideki sıkıntılarla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "TÜGİAD olarak üyelerimizin yurt dışında iş geliştirmesine ve ihracatına destek verirken, Anadolu iş dünyası ile dayanışmaya da aynı önemi veriyoruz" dedi.

Farklı illerden üyeleriyle Türkiye çapında faaliyet gösteren TÜGİAD, Denizli Ticaret Odası heyetiyle görüştü. Yönetim kurulu ve komisyonlarından temsilcilerle birlikte Denizli'yi ziyaret eden TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen ile bir araya geldi. TÜGİAD'ın temsil ettiği geniş sektör yelpazesi, ticari çalışmaları, yenilikçi yaklaşımı ve yatırımcı profilinden bahseden Yücelen, TÜGİAD'ın ilkleri gerçekleştiren bir dernek olduğunu vurgulayarak, "Üyelerimiz arasında kurduğumuz ‘Girişim Türk Risk Sermayesi' ile ülkemizin girişimcilerine yatırım yapıyor; onların dünyaya açılmasına destek oluyoruz. Girişim Türk Risk Sermayesi sayesinde hem ülkemizdeki hem dünyadaki girişimcilik ekosistemini yakından takip edebiliyoruz. Derneklerin ve odaların üyesi tüm iş adamları için katma değer çerçevesinde doğru girişimlere yatırımla teknoloji ve uluslararası markalar oluşturarak, ülkenin kalkınmasına büyük katkı oluşturuluyor" dedi.

Bölgede işbirliği ile katma değer oluşturulacak

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen de Denizli'nin lokomotif sektörleri, yoğun dış ticareti ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Denizli'nin sanayi açısından gücünü vurgulayan Erdoğan, TÜGİAD üyeleriyle bölgede işbirliğini önemsediklerini, birlikte daha fazla katma değer oluşturulacağını vurguladı.

Toplantıda TÜGİAD ve DTO temsilcileri, kendi sektörleri ve çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımı yaparak görüş alışverişinde bulundu.