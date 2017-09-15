Tur otobüsü ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pamukkale karayolu Irlıganlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale istikametinde Denizli’ye gittiği sırada kavşaktan dönüş yapmak isteyen Gülnaz Gürel (53) idaresindeki 20 ES 588 plakalı traktör, aynı yöne giden Ayhan Uç (45) idaresindeki 07 NUC 98 plakalı tur otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, tur otobüsü refüje çıkarak durabildi. Kazada, traktör sürücüsü Gürel ve otobüs şoförü Uç yaralanırken, otobüstekiler kısa bir panik ve korku yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.