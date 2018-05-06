Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesinden aldığı çoğunluğu Rus ve Ukraynalı 32 turisti Pamukkale’ye götüren Oktay C. yönetimindeki 07 KBJ 10 plakalı tur otobüsü, Acıpayam ilçesi Aligöz mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla devrilen araçtan çıkartılan turistlerden yaralanan 15 turist ve 2 rehber, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıyapam, Serinhisar ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili tur şirketinden bilgi aldı.

Kazadan yara almadan kurtulan 17 turist, Antalya’ya gönderildi. Kaza nedeniyle jandarmanın önlem aldığı karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.