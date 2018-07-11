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11 Temmuz 2018 17:02

Türkiye Gazetesi’nden örnek davranış

Denizli Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kale Kitap Okuyor Zinciri’ isimli kampanyaya Türkiye Gazetesi Kale Temsilciği tarafından kitap bağışı yapıldı.

Türkiye Gazetesi’nden örnek davranış

11 Temmuz 2018 17:02


Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen kitap kampanyasına bağışlar devam ediyor. Türkiye Gazetesi Kale Temsilciği de kampanya kapsamında Kaleli vatandaşlar için kitap hediye etti. Kale Kaymakamı Murat Güneş ve projenin paydaşlarından olan Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Türkiye Gazetesi Kale İlçe Temsilcisi İbrahim Yenipazarlı’ya projeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.


Yenipazarlı, yürütülen projeye küçük de olsa katkı sunmak istediklerini, bundan sonra da eğitim ve öğretime desteklerinin süreceğini kaydetti.


Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ise projeye Kaleli hayırseverlerin kitap bağışında bulunarak destek olduklarını, profesör, vali, il milli eğitim müdürü, futbolcu, güreşçi, esnaf, çiftçi gibi toplumun her kesiminden yaklaşık 4 bin kişinin kitap hediye ettiğini belirtti. Tıkım, proje kapsamında kitap bağışında bulunmak veya kitap almak isteyenlerin Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmasının yeterli olacağını ve projenin süresiz devam edeceğini söyledi.




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