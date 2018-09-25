Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 5. Ayağı Denizli'de yapılacak

Ayağı'nın yapılacağı OFF-ROAD pistinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Subaşıoğlu, 30 Eylül de saat 11.00'de tüm vatandaşları Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası'na davet etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi'ne kazandırılan OFF-ROAD pistinde bu yıl da heyecanlı anlar yaşanacak. Başkan Subaşıoğlu, 29-30 Eylül tarihlerinde Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 5. Ayağı'na ev sahipliği yapacak olan OFF-ROAD pistinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi olarak Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayağına ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Başkan Subaşıoğlu, “Sizlerin aracılığı ile 30 Eylül saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı, tüm Merkezefendilileri, tüm Denizlilileri Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası'na davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl DENDOFF ve TOSFED ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonda mahalli yarışlarda, Türkiye'de en yüksek organizasyon puanını alarak 1. Lig'e yükselmiştik. Merkezefendi Belediyesi, OFF-ROAD yarışlarında 1. Lig'te mücadele ediyor” dedi.

“Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 5. ayak çok önemli”

Saruhan Mahallesi'ndeki OFF-ROAD pistinin güvenlik açısından Türkiye'de en iddialı pistlerden biri olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu şöyle konuştu:

“Cumartesi günü öncelikle 11 kilometreden oluşan Orman Etabı koşulacak. Sonra da 30 Eylül Pazar günü saat 11.00'den itibaren 5,4 kilometrelik Seyirci Etabı bu pistte koşulmuş olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak OFF-ROAD sporunda yaptığımız çalışmalar artık OFF-ROAD sporunun Denizli'de sıra dışı spor olmadığını, binlerce insanın bu sporla ilgilendiğini bizlere gösteriyor. Yarışlarımızda 28 pilot ve 28 Co- Pilotumuz var. Bunlardan 5 pilotumuz Denizlili. Denizli'den yarışa katılan arkadaşlarımız olacak. Denizlili pilotlarımız şimdiye kadar 4 yarışın ilk ikisinde şampiyon oldular. Bunun için Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 5. Ayak çok önemli. Burada da derece yapmaları durumunda 2018 yılı OFF-ROAD Türkiye Şampiyonası için de şampiyonluk şansımız devam ediyor. Tüm Türkiye'den katılacak sporcularımıza teşekkür ediyorum. Onları şimdiden tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz pist güvenlik açısından Türkiye'de en iddialı pistlerden biri. İnşallah bir olumsuzluk yaşamadan organizasyonumuzu tamamlarız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Subaşıoğlu konuşmasının ardından orman etabının yapılacağı pisti, Otomotiv Sporları Denizli İl Temsilcisi Hüseyin Uyar, DENDOFF Başkan Yardımcısı Kenan Özsoy ve basın mensupları ile gezerek bilgilendirmelerde bulundu.