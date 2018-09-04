Türkiye’nin değişik illerinden gelen dokumacılar hünerlerini sergiledi

gününde, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen dokumacılar tezgahlarıyla hünerlerini sergiledi.

Buldan Belediyesi tarafından organize edilen şenliğin son günü “Anadolu’ya Dokunan Bezler” adı altında bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Buldanlı dokumacıların yanı sıra, Rize-Güneysu, Sinop-Ayancık, Siirt-Eruh, Gaziantep, Burdur ve Bayburt’tan dokumacılar katıldı. Kendi tezgahları ile Buldan’a gelen dokumacılar, Buldan Belediyesi El Sanatları ve Kültür Merkezi’nde kendi yörelerinin kumaşlarını dokudular. Anadolu’da daha önce dokunan, ancak yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş ve özel çabalarla yeniden canlandırılmaya çalışılan, kumaşlar yerel dokumacılar tarafından kendi tezgahlarında kendi usulleri ile dokundu.

Çalıştay’ın açılışında bir konuşma yapan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Anadolu’nun her bölgesinde o bölgenin kendine has dokumaları olduğunu ancak günümüzde bunların kaybolmaya yüz tuttuğunu belirterek, amaçlarının bu kaybolmaya yüz tutmuş kumaşların tekrar canlanması ve bu dokuma kültürünün gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması olduğunu söyledi. Gülbay, “Buldan’da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, bu tür kumaşları dokuyan dokumacılarımızı bir araya getirip, birbirlerinden kültürel ve bilgi alışverişi yapmalarını sağlamaya çalıştık. Ayrıca yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu göstermek istedik” dedi.