Türkiye’nin en büyük Tematik Kent Orman Projesi hayata geçiyor

5 etapta yapılacak projenin ilk etabı temmuz ayında hizmete açılacak.

Pamukkale Belediyesi tarafından, Türkiye’nin En Büyük Tematik Kent Ormanı Parkı Seyir Tepesi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Türkiye’de ilkleri başaran bir belediye olduklarına dikkat çekerek Türkiye’nin En Büyük Tematik Kent Ormanı Parkı Seyir Tepesi projesinin 2 bin 451 proje arasından birinci olduğunu söyledi.

2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığından Pamukkale Belediyesine kazandırılan alanın 5 etaptan oluşan bir projeye sahip olduğunu belirten Gürlesin, "Türkiye’de ilk olan Kent Ormanı ama tematik anlamda en büyüğü olan bir kent ormanın tanıtımını yapacağız. Pamukkale Belediyesi olarak 2016 yılından bu güne devam eden çalışmamızın artık bugün kamu oyumuza, halkımıza tanıtılmasıyla ilgili böyle özel toplantı yapalım istedik. Niçin, hem ilçemiz için hem il adına hem de ülkemize değer katacak olan özel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda yaklaşık 2 yıldır süren çalışmalarımızın, bundan 3 ay önce bu yatırımımız fiilen başlamış durumda.

Seyir Tepesi adını vermiş olduğumuz Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanımız Kınıklı Mahallemizde şehrin hemen yanı başında. Alan anlamında 40,5 hektar yani 405 bin metrekare büyüklüğüne sahip olan bir kent ormanı. 2016 yılında başlayan bu süreç, 2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belediyemize kazandırılmıştır. Proje içeriği itibariyle doğa ve manzara güzelliği ile halkın dinlenme ve eğlenmesine yönelik farklı aktiviteleri bünyesinde bulunduran Seyir Tepesi Kent Ormanı projesi Türkiye genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunulan, buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum, bin 451 proje içerisinde tematik kent ormanı özelliği anlamında açık ara birinci konumda olduğunu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Şuana kadar sunulan bin 451 Kent Ormanı Projesi içerisinde tematik olarak yapılan en büyük kent ormanı özelliğini taşımaktadır. Projede kullanım alanları beş etaptan oluşmakta" dedi.

27 metre yüksekliğinde horoz yapılacak

Denizli’nin her yerinden görünecek durumda 27 metre yüksekliğinde horoz heykeli yapacaklarını ve her gün farklı renkte ışıklandırılacağını belirten Gürlesin, "Projeye başlayalı 3 ay oldu. Planımız 20 ayda bu imalatın bitirilmesi 405 dönüm kent ormanın tamamının kullanım alanının aktif olarak kullanıldığında burada aynı anda 10 bin kişiye hizmet etmesi hedeflenmektedir. Başka bir bakış açısıyla burada hemen hemen yine kendi belediyemizin bünyesinde işletilerek 150 kişinin de çalıştırılması yani dolaylı olarak istihdama da katkı vereceğini düşünüyorum. Birinci etabımız ’Şelale Park’ bunu inşallah Temmuz ayında yani birkaç ay sonra bu yazın bu şelale parkının halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İkinci etabımız ’El sanatları ve Kır Lokantası’ etabımız bunu da Ağustos ayında yani Şelale Park’ın ardından bir ay sonra halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Üçüncü etabımız ’Gençlik Vadisi ve Horoz Köy’ gençlik vadimiz 40 dönüm. Gençliğe vermiş olduğumuz değeri biliyorsunuz, çok farklı çalışmalarımız var. Bu projemizde de gençlerimizi unutmadık. Özellikle şehir dışından gelen dostlarımız, misafirlerimizi gönül rahatlığı ile götürebilecek yerlere yenisi kazandıralım istedik. Bunu yaparken de Denizli horozunun burada olması gerektiğine inandık. Bunu önemsiyoruz. Nasıl Şelale Parkımızın hizmet etme anlamında sosyal tesis olacaksa, Horoz köy de 13 dönüm bir alanda toplamda 11 ve 16 olmak üzere 27 metre büyüklüğünde olacak. Bir de ’Sonsuz Bahçe’miz ve son etabımız ’Renkli Orman ve Kültür Evleri’miz var. Tüm etaplarımızı da inşallah 2019 yılının mayıs haziran aylarında da bitirmeyi planlıyoruz. En özel proje dedik, en iddialı projemiz dedik. Ve Türkiye’de Kent ormanı anlamında tematik olarak en büyük kent ormanını yapmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.