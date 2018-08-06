Türkoğlu onayladı: Denizli Basket parkeye geri dönüyor

Lig’de mücadele etme başvurusunun kabul edildiğini bildirdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi. Türkoğlu ile bir süre görüşen Başkan Subaşıoğlu, Türkoğlu’nu Merkezefendi sınırları içerisinde gerçekleştirilen “Karneni getir topunu götür” projesine davet etti. Ziyaretin son kısmında Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, eski milli basketbolcu Türkoğlu’na hediye takdim etti.

Türkoğlu: “İşbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağız”

Türkoğlu sosyal medya hesabından, “Merkezefendi Belediye Başkanı Sayın Muhammet Subaşıoğlu’na ziyaretlerinin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen “Karneni getir topunu götür” projesine davetleri için teşekkür etti. Türkoğlu ayrıca, Merkezefendi Başkan Subaşıoğlu’na nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek birçok konuda işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Başkan Subaşıoğlu müjdeyi İstanbul’dan verdi

Başkan Subaşıoğlu, aynı gün sosyal medya hesabından Denizlili basketbol severlere müjdeyi vererek, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı’nın Türkiye Basketbol 2. Lig’de mücadele etme başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Yeni sezonda Denizlili basketbol severler, geçen yıl olduğu gibi basketbol heyecanı yaşayacak. Başkan Subaşıoğlu, açıklamasında, “Denizli Basket Merkezefendi Belediyesi ile parkeye geri dönüyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı’nı Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne kabul eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu’na ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Merkezefendi Belediyesi sporun ve sporcunun dostudur” dedi.