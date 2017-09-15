Tuvalette uyuşturucu kullanan genç ölü bulundu

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2175 Sokak’taki Hacı Bayram Camii’nin tuvaletinde meydana geldi. Camiye gelen vatandaşlar bir kişinin caminin tuvaletinde hareketsiz yattığını görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra polis ekipleri, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatırken, yapılan incelemenin ardından şahsın yüksek dozda uyuşturucu aldığı tespit edildi. Daha sonra otopsi yapılmak üzere kimliği belirsiz kişinin cesedi Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.