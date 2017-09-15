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15 Eylül 2017 22:23

Tuvalette uyuşturucu kullanan genç ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir caminin tuvaletinde yüksek dozda uyuşturucu kullanan bir şahsın cesedi bulundu.

Tuvalette uyuşturucu kullanan genç ölü bulundu

15 Eylül 2017 22:23


Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2175 Sokak’taki Hacı Bayram Camii’nin tuvaletinde meydana geldi. Camiye gelen vatandaşlar bir kişinin caminin tuvaletinde hareketsiz yattığını görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Daha sonra polis ekipleri, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatırken, yapılan incelemenin ardından şahsın yüksek dozda uyuşturucu aldığı tespit edildi. Daha sonra otopsi yapılmak üzere kimliği belirsiz kişinin cesedi Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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