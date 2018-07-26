TZOB Başkanı Bayraktar’dan süt fiyatlarına ilişkin flaş açıklama:

Sütte sürdürülebilir üretim noktasında olabilmemiz açısından muhakkak sürede parametrenin 1,50 olması lazım, yani 1 kilogram sütle 1,50 kilogram yem alabilmeliyiz” dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çeşitli programlara katılmak üzere Denizli’ye geldi. Bayraktar, kent ziyaretinde ilk olarak Vali Hasan Karahan’ı makamında ziyaret etti. Bayraktar, daha sonra Denizli Ziraat Odası’nda oda başkanlarıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, süt fiyatları ve İstanbul’un bazı ilçelerinde yapılan ekmek zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Kur artışı ve enflasyonun maliyetleri arttırmış bulunduğunu belirten Başkan Bayraktar, Türkiye’nin her tarafından başkanların ve çiftçilerin kendilerinden maliyetin arttığı ve desteklerin artması gerektiği şeklinde talebi olduğunu ifade etti. Başta mazot olmak üzere gübre ve yemde ciddi manada bir maliyet sorunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Bayraktar, “İşte burada süt hayvancılığı da çok önemli şimdi burada özellikle zannediyorum süt konseyi cuma günü bir toplantı yapılacak, yeni bir fiyat belirlenecek ama şuan ki süt fiyatları Türkiye ortalaması 1,36 TL civarıdır. Türkiye ortalaması bazı yerlerde 1,50 TL’ye var. Türkiye ortalaması bu ama biz her zaman şunu iddia ediyoruz. Sütte sürdürülebilir üretim noktasında olabilmemiz açısından hayvanları kesime göndermememiz açısından tabi çok önemli. Muhakkak sürede parametrenin 1,50 olması lazım yani 1,50 kilogram yem alabilmeliyiz 1 kilogram sütle şimdi bu 1 civarında bunu yukarıya almamız lazım. Dolayısıyla muhakkak süt fiyatlarına zam bekliyoruz yani asıl olması gereken süt fiyatları 2 TL civarındadır. 2 TL civarını yakaladığımızda süt hayvancılığını bu ülkede şahlandığını görürüz” dedi.

“20 milyon tonun üzerinde buğday üretiyoruz”

Başkan Bayraktar, İstanbul’un bazı ilçelerinde ekmeğe yapılan yüzde 15’lik zamma ilişkin, Türkiye’de buğday üretiminde bir açık olmadığını belirtti. Ekmeğe yapılan zammın gerekli kuruluşların denetiminde olduğunun altını çizen Başkan Bayraktar, “Tabii biz ekmek maliyetlerini hesaplamıyoruz. Ama ‘Şu an Türkiye’de buğday üretimindeki açık var mı?’ derseniz bana göre yok. Doğal afetlerin üretimi bir miktar aşağı çekmesiyle beraber yeterli üretim şu anda var. Buğday üretimi yeterli ama fırıncıların maliyetini ben yapmıyorum. Fırıncılar Federasyonu var maliyeti ne yapıyor ilgili bakanlık ve denetleyen kuruluşlar var, onların da zannediyorum müsaadesine tabi. Federasyonları var, fazla yapıyorlarsa onları da denetleyen ilgili kamu kuruluşları müdahale eder. Biz burada üretiyoruz benim söyleyeceğim o. Şu an 20 milyon tonun üzerinde buğday üretiyoruz, 20-22 Milyon ton civarında buğday üretiyoruz. Bu da Türkiye’nin ihtiyacı zaten” diye konuştu.